Болгария отказалась от участия в «Евровидении-2023» из-за финансовых проблем

Обозреватели издания «24 часа» сообщили, что Болгария отказалась от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2023» из-за финансовых трудностей.
Сообщается, что решение отказаться от Евровидения приняло правление общественного вещателя страны — Болгарского национального телевидения (БНТ). Заявлено, что бюджет вещателя сократился на 2 миллиона левов (более миллиона долларов), а расходы выросли. В этих условиях, а также на фоне кризиса, было решено, что участие в песенном конкурсе было признано неразумным.
«Евровидение-2023» будет проходить в Ливерпуле с 9 по 13 мая, по тем же самым причинам, что и Болгария.ю от участия в конкурсе отказались Черногория, Босния и Герцеговина, Андорра, Словакия, Монако и Люксембург.