Болгария отказалась от участия в «Евровидении-2023» из-за финансовых проблем

Сообщается, что решение отказаться от Евровидения приняло правление общественного вещателя страны — Болгарского национального телевидения (БНТ). Заявлено, что бюджет вещателя сократился на 2 миллиона левов (более миллиона долларов), а расходы выросли. В этих условиях, а также на фоне кризиса, было решено, что участие в песенном конкурсе было признано неразумным.