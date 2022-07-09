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Болельщики «Зенита» освистали Би-2 на Суперкубке

Болельщики «Зенита» освистали Би-2 на Суперкубке
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Болельщики «Зенита» призвали группу «Би-2» покинуть сцену после матча, на котором победила петербургская команда. Об этом рассказали очевидцы.

«Зенит» и московский «Спартак» сыграли матч в рамках Суперкубка России. Петербуржцы обыграли москвичей со счетом 4:0.

После матча началось выступление рок-группы «Би-2». Группа известна своей позицией против спецоперации России на Украине. Также Лева надел шарф «Спартака».

Болельщики на «Газпром Арене» освистали музыкантов. Многие потребовали, чтобы рок-группа ушла со сцены.

«Пошли вон, твари!» — было слышно на стадионе.

Накануне выступления группа попала в список нежелательных в России артистов. 

«Зенит» в третий раз подряд стал обладателем Суперкубка России после победы над «Спартаком». Об этом информирует телеканал «360».

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RusNewsToday24
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