Более тысячи жителей Реутова приняли участие в патриотической акции ко Дню России

Жители Реутова провели патриотическую акцию ко Дню России и поддержали Донецкую и Луганскую народные республики.
В рамках мероприятия горожане приносили консервы и одежду. Предприятия Реутова передавали упаковки с продуктами и бытовой техникой. В ходе празднования Дня России участники также выстроились в огромный триколор, образовав надпись «Мы вместе».
«В акции приняли участие студенты, школьники, волонтеры, представители предприятий и организаций города», — сообщается на сайте администрации городского округа Реутов.
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью является защита республик Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.