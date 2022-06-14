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Более тысячи жителей Реутова приняли участие в патриотической акции ко Дню России

Более тысячи жителей Реутова приняли участие в патриотической акции ко Дню России
РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Жители Реутова провели патриотическую акцию ко Дню России и поддержали Донецкую и Луганскую народные республики.

В рамках мероприятия горожане приносили консервы и одежду. Предприятия Реутова передавали упаковки с продуктами и бытовой техникой. В ходе празднования Дня России участники также выстроились в огромный триколор, образовав надпись «Мы вместе».

«В акции приняли участие студенты, школьники, волонтеры, представители предприятий и организаций города», — сообщается на сайте администрации городского округа Реутов.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью является защита республик Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.

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