Более тысячи учебников русского языка для детей передали в одну из школ Дамаска

Как пишет ИА «Ветеранские вести», ученики приветствовали гостей из Москвы на русском языке и с флагами Сирии и России в руках. В мероприятии участвовали 300 человек – это представители администрации города, сотрудники и ученики школы, их родители, а также российские делегаты – служащие Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Общественного совета при Минобороны РФ, Федерации мототуризма России, Медиахолдинга «Ветеранские вести» и др.