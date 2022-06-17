Более тысячи учебников русского языка для детей передали в одну из школ Дамаска

Рабочая группа Межведомственного координационного штаба посетила школу в Дамаске, куда делегаты передали свыше 1000 учебников русского языка, а также методической и художественной литературы.
Как пишет ИА «Ветеранские вести», ученики приветствовали гостей из Москвы на русском языке и с флагами Сирии и России в руках. В мероприятии участвовали 300 человек – это представители администрации города, сотрудники и ученики школы, их родители, а также российские делегаты – служащие Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Общественного совета при Минобороны РФ, Федерации мототуризма России, Медиахолдинга «Ветеранские вести» и др.
Ранее, в рамках программы Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы по поддержке храмов и приходов РПЦ, в храм Пресвятой Богородицы в Эз-Забадани доставили богослужебную литературу и церковную утварь. Таже состоялись встречи представителей Москвы с сирийскими госслужащими и руководством Государственного университета в Дамаске.