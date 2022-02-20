Более тысячи домов в ЛНР остались без электричества в результате обстрела ВСУ

Более тысячи домов в ЛНР остались без света из-за атак ВСУ, сообщают представители Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ЛНР сообщили о восьми обстрелах со стороны ВСУ, удары наносились в том числе по поселкам Голубовское и Донецкий у линии соприкосновения.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в направлении населенных пунктов Донецкий и Голубовское, в результате чего повреждена воздушная линия электропередач ВЛ 35-кВ, подстанция Михайловка и Петродонецкая №1. Без электроснабжения более 1000 абонентов», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что атака ВСУ в районе населенного пункта Пионерское унесла жизни двух гражданский. Атака в итоге была отбита Народной милицией ЛНР.

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