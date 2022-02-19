Более шести тысяч человек эвакуированы из ДНР из-за угрозы вторжения Украины

Из 6,5 тысячи эвакуированных из ДНР 2,5 тысячи — дети. Об этом сообщает МЧС Донецкой Народной Республики.

Ведомство также информировало, что завершило развертывание точек жизнеобеспечения для эвакуированных. Они находятся на пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск.

«Отметим, что на пунктах пропуска, помимо горячего питания, гражданам также оказывается психологическая и медицинская помощь», — подчеркнули в МЧС ДНР.

Руководство ЛДНР заявило о временной эвакуации населения в Ростовскую область. Эвакуируют в первую очередь женщин, детей и пожилых людей. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Киев вскоре отдаст вооруженным силам перейти к наступлению для реализации плана вторжения в ЛДНР.

Ранее стало известно, что для эвакуации беженцев из ДНР днем 19 февраля начнут использовать поезда. Всего МЧС ДНР планирует вывезти из региона 700 тысяч человек.

загрузка...