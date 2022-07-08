Более половины россиян уверены в возможности сохранения семьи до старости

Согласно результатам исследования, проведенного аналитиками СберНПФ, в возможности сохранения семьи до старости уверены 58% россиян. Специалисты подчеркивают, что данный показатель вырос по сравнению с данными, полученными в 2021 году. Тогда о своей готовности дожить вместе со своими супругами до старости заявили 54% респондентов.