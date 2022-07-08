Более половины россиян уверены в возможности сохранения семьи до старости

Около 60% жителей России уверены, что они смогут сохранить свою семью до старости. На это указали данные негосударственного пенсионного фонда Сбербанка СберНПФ, передает РИА Новости.
Согласно результатам исследования, проведенного аналитиками СберНПФ, в возможности сохранения семьи до старости уверены 58% россиян. Специалисты подчеркивают, что данный показатель вырос по сравнению с данными, полученными в 2021 году. Тогда о своей готовности дожить вместе со своими супругами до старости заявили 54% респондентов.
По данным сервиса, больше всего уверены в долговечности своего брака жители Махачкалы, расположенной в Республике Дагестан. Положительно на вопрос исследователей ответили 83% жителей этого города. Второе место занял Ярославль (68%), третье место — Тольятти (65%).
Россия впервые официально празднует День семьи, любви и верности 8 июля. Как сообщает телеканал «Царьград», в этот день в Москве пройдут праздничные мероприятия. Кроме того, мероприятия пройдут и в муниципалитетах Московской области, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».