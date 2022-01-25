Более половины российских граждан выступили за отмену ЕГЭ

Большинство граждан России (60%) негативно относятся к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и предложили отменить его. Об этом свидетельствуют результаты опроса банка «Открытие».

По результатам социологического исследования выяснилось, что даже спустя 13 лет большая часть россиян продолжает негативно относиться к этой системе экзаменов. По данным опроса, каждый четвертый россиянин «просто привык» к ЕГЭ, передает телеканал «360». При этом положительно форму тестирования оценили лишь 7% респондентов.

«По мнению 60% респондентов, ЕГЭ надо отменять. Больше всего его противников на Северном Кавказе (75%), меньше всего в Москве и Московской области (55%)», — говорится в отчете, который есть в распоряжении РИА Новости.

Опрос проводился в период с 13 по 19 января 2022 года. В социологическом исследовании банка «Открытие» приняли участие 1000 российских граждан в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в крупных мегаполисах.

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