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Более 96 тысяч учебников приобрели для школьников Кировской области

Более 96 тысяч учебников приобрели для школьников Кировской области
pxhere.com

В 2022 году для школ области выделено 50 миллионов рублей, на которые закуплено более 96 тысяч учебников.

Новые книги распределяются по школам региона. В областном министерстве образования отметили, что в последние годы выросло количество учащихся начальной школы, поэтому происходит ежегодная закупка новых комплектов учебников, передает «Кировская правда».

В этом году областные государственные и муниципальные школы получат учебники для 4 классов по основным предметам, также приобретены книги для 7 классов государственных школ, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья.

15 школ Кировской области, участвующие в «президентской» программе капремонта, тоже получат новые учебники вместо старых, пришедших в негодность, в основном это учебники по литературе, русскому языку, географии, истории, геометрии и иностранным языкам.

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