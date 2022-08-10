Более 96 тысяч учебников приобрели для школьников Кировской области

В 2022 году для школ области выделено 50 миллионов рублей, на которые закуплено более 96 тысяч учебников.
Новые книги распределяются по школам региона. В областном министерстве образования отметили, что в последние годы выросло количество учащихся начальной школы, поэтому происходит ежегодная закупка новых комплектов учебников, передает «Кировская правда».
В этом году областные государственные и муниципальные школы получат учебники для 4 классов по основным предметам, также приобретены книги для 7 классов государственных школ, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья.
15 школ Кировской области, участвующие в «президентской» программе капремонта, тоже получат новые учебники вместо старых, пришедших в негодность, в основном это учебники по литературе, русскому языку, географии, истории, геометрии и иностранным языкам.