Более 900 тысяч жителей Украины и ЛДНР прибыли в Россию с 24 февраля

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Силами России из Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуировано более 900 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Жители Украины и Донбасса могут приезжать в Россию на собственном транспорте. По словам Мизинцева, госграницу пересекли 120 770 машин с начала спецоперации.
«Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 14 877 человек, из них – 2 288 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 908 907 человек, из которых 166 049 – дети», — добавил генерал-полковник.
На территории России продолжают работать более девяти тысяч пунктов временного размещения для беженцев. В них есть необходимое имущество. Для граждан предусмотрены места для отдыха и горячее питание.