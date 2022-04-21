Более 900 тысяч жителей Украины и ЛДНР прибыли в Россию с 24 февраля

«Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 14 877 человек, из них – 2 288 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 908 907 человек, из которых 166 049 – дети», — добавил генерал-полковник.