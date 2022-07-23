Более 90% жителей Белграда выступили против проведения ЛГБТ-шествия в городе

Без внимания представителей «Патриотического бока» не осталась и эпидемиологическая ситуация в Сербии. Ежедневно в стране выявляют более четырех тысяч случаев заболевания COVID-19. Депутаты также выразили опасения из-за распространения оспы обезьян и убеждены, что ЛГБТ-шествие только ухудшит обстановку в сфере здравоохранения.