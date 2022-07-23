Новости01

Более 90% жителей Белграда выступили против проведения ЛГБТ-шествия в городе

Более 90% жителей Белграда выступили против проведения ЛГБТ-шествия в городе
unsplash.com

Представители сербского «Патриотического блока» обратились к мэру Белграда Александару Шапичу с требованием запретить ЛГБТ-шествие в городе.

Депутаты уже направили градоначальнику соответствующий запрос. В документе сказано, что 97% горожан настроены против ЛГБТ-мероприятия, которое запланировано к проведению в Белграде между 12 и 18 сентября.

«По причинам безопасности и в связи с геополитической ситуацией», — приводит слова депутатов национальное телевидение Сербии.

Без внимания представителей «Патриотического бока» не осталась и эпидемиологическая ситуация в Сербии. Ежедневно в стране выявляют более четырех тысяч случаев заболевания COVID-19. Депутаты также выразили опасения из-за распространения оспы обезьян и убеждены, что ЛГБТ-шествие только ухудшит обстановку в сфере здравоохранения.

белград депутаты запрет лгбт-шествия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.