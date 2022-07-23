Более 90% жителей Белграда выступили против проведения ЛГБТ-шествия в городе

Представители сербского «Патриотического блока» обратились к мэру Белграда Александару Шапичу с требованием запретить ЛГБТ-шествие в городе.
Депутаты уже направили градоначальнику соответствующий запрос. В документе сказано, что 97% горожан настроены против ЛГБТ-мероприятия, которое запланировано к проведению в Белграде между 12 и 18 сентября.
«По причинам безопасности и в связи с геополитической ситуацией», — приводит слова депутатов национальное телевидение Сербии.
Без внимания представителей «Патриотического бока» не осталась и эпидемиологическая ситуация в Сербии. Ежедневно в стране выявляют более четырех тысяч случаев заболевания COVID-19. Депутаты также выразили опасения из-за распространения оспы обезьян и убеждены, что ЛГБТ-шествие только ухудшит обстановку в сфере здравоохранения.