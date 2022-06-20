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Более 90 человек эвакуировали после удара ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза»

Более 90 человек эвакуировали после удара ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза»
pxhere.com

Украинские националисты нанесли удар по буровым установкам «Черноморнефтегаза» в Крыму. После атаки ВСУ были эвакуированы 94 человека. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Напомним, что речь идет о месторождении в 71 километре от Одессы. После удара спасатели вытащили пять человек, двое из которых получили сильные ожоги, и еще одного госпитализировали с тяжелым осколочным ранением. Также сообщается о семи пропавших без вести.

В настоящий момент на месте ЧП работают 15 военнослужащих. Они занимаются охраной действующих буровых платформ

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RusNewsToday24
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