Более 90 человек эвакуировали после удара ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза»

Украинские националисты нанесли удар по буровым установкам «Черноморнефтегаза» в Крыму. После атаки ВСУ были эвакуированы 94 человека. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Напомним, что речь идет о месторождении в 71 километре от Одессы. После удара спасатели вытащили пять человек, двое из которых получили сильные ожоги, и еще одного госпитализировали с тяжелым осколочным ранением. Также сообщается о семи пропавших без вести.
В настоящий момент на месте ЧП работают 15 военнослужащих. Они занимаются охраной действующих буровых платформ