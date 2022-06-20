Более 90 человек эвакуировали после удара ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза»

Напомним, что речь идет о месторождении в 71 километре от Одессы. После удара спасатели вытащили пять человек, двое из которых получили сильные ожоги, и еще одного госпитализировали с тяжелым осколочным ранением. Также сообщается о семи пропавших без вести.