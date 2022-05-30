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Более 700 жителей Петербурга приняли участие в благотворительном забеге «Бегом с дневником»

Более 700 жителей Петербурга приняли участие в благотворительном забеге «Бегом с дневником»
pixabay.com/PD

Жители Санкт-Петербурга приняли участие в благотворительном забеге «Бегом с дневником», приуроченным к празднованию Дня города. Отмечается, что участие в спортивном мероприятии приняли более 700 профессионалов и любителей.

Как сообщает издание «Петербургский дневник», выступившее одним из организаторов мероприятия, участникам забега предстояло преодолеть дистанции в 5 и 10 километров. Отмечается, что часть средств, собранных во время продажи слотов, будет направлена на благотворительность — в Санкт-Петербургский Детский хоспис.

Параллельно с основным забегом в Северной столице также организовали забег на дистанцию в 350 метров. Это мероприятие было посвящено 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I. Участники забега пробежали дистанцию в костюмах Петра I — треуголках, жабо, камзолах и сюртуках.

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