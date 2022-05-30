Более 700 жителей Петербурга приняли участие в благотворительном забеге «Бегом с дневником»

Как сообщает издание «Петербургский дневник», выступившее одним из организаторов мероприятия, участникам забега предстояло преодолеть дистанции в 5 и 10 километров. Отмечается, что часть средств, собранных во время продажи слотов, будет направлена на благотворительность — в Санкт-Петербургский Детский хоспис.