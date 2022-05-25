Более 70 стран могут столкнуться с дефолтом из-за кризиса на Украине

События на Украине угрожают экономике более 70 государств. По информации РБК, такое заявление сделал администратор программы развития ООН Ахим Штайнер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его словам, у многих развивающихся экономик не осталось денег, а средства, которые предназначались для помощи другим странам, тратятся на Украину и беженцев оттуда, прибывших на территорию Европы.
Штайнер также указал, что для борьбы с кризисом необходимо снова разрешить поставки зерновых из России и Украины. Это поможет победить дефицит и снизить мировые цены, которые вновь побили исторические рекорды в мае 2022 года.