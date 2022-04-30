Более 54 тысяч немцев призвали Шольца не поставлять вооружение на Украину

Подписавшие это письмо требуют прекратить поставку вооружения на Украину, так как это может привести к серьезным последствиям. При этом инициативная группа поддерживает усилия Шольца, направленные на то, чтобы не допустить перерастания событий на Украине в новый глобальный конфликт.