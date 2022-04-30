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    Более 54 тысяч немцев призвали Шольца не поставлять вооружение на Украину

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Более 54 тысяч немцев призвали Шольца не поставлять вооружение на Украину

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    globallookpress/Schacht, Henning

    Более 54 тыс. человек подписали петицию к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое вооружение на Украину. Такие данные приводятся на 30 апреля.

    Документ доступен для просмотра на популярном ресурсе онлайн-подачи петиций. Немецкие журналисты, музыканты, артисты и другие деятели направили открытое письмо Олафу Шольцу. Его полный текст доступен на сайте немецкого журнала EMMA.

    Подписавшие это письмо требуют прекратить поставку вооружения на Украину, так как это может привести к серьезным последствиям. При этом инициативная группа поддерживает усилия Шольца, направленные на то, чтобы не допустить перерастания событий на Украине в новый глобальный конфликт.

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