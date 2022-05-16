Более 500 школьников и студентов Донбасса станут гостями презентации конкурса от Росмолодежи

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Презентация конкурса «Большая перемена» для школьников и студентов Донецкой и Луганской народных областей состоится в Москве 16 мая на площадке студии Российского общества «Знание».
Безграничные возможности проекта «Большая перемена» перечислят первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. Также на встрече выступят глава ДНР Денис Пушилин и лидер ЛНР Леонид Пасечник.
Более 500 школьников, студентов колледжей и преподавателей из Донбасса станут гостями мероприятия. Они удаленно подключатся в рамках телемоста из студий в обеих республиках.
Проект «Большая перемена» принадлежит Федеральному агентству по делам молодежи (Росмолодежь). Он является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей».