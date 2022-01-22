Более 50 человек эвакуируют на шахте «Комсомолец» в Кузбассе

Более 50 человек эвакуируют на шахте «Комсомолец» в Кузбассе Новости
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Более 50 шахтеров эвакуируют из шахты «Комсомолец» в Кемеровской области, сообщили в экстренных службах

Инцидент произошел в расположенной в городе Ленинск-Кузнецкий шахте. Работа на объекте приостановлена из-за проблем с проветриванием, сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах РИА Новости.

«Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих, работа шахты приостановлена», — сообщил собеседник агентства.

Другие подробности инцидента на шахте «Комсомолец» уточняются.

 
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