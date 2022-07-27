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Более 48 млрд рублей направят на объекты обращения с бытовыми отходами в УрФО

Более 48 млрд рублей направят на объекты обращения с бытовыми отходами в УрФО
Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

На совещании с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и вице-премьера Виктории Абрамченко был рассмотрен вопрос реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Также значительное внимание был уделено деятельности региональных операторов по обращению с ТКО, а также создание объектов обращения с ТКО на территории УрФО, передает сетевое издание «Полит74.RU».

Владимир Якушев отметил, что в целом по федеральному округу в 2021 году поставленные задачи по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов были выполнены. Отрасль развивается и движется вперед. Для реализации дальнейших целей реформы создания объектов обращения с ТКО в Уральский федеральный округ планируется направить свыше 48 млрд рублей.

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