Более 48 млрд рублей направят на объекты обращения с бытовыми отходами в УрФО

На совещании с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и вице-премьера Виктории Абрамченко был рассмотрен вопрос реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
Также значительное внимание был уделено деятельности региональных операторов по обращению с ТКО, а также создание объектов обращения с ТКО на территории УрФО, передает сетевое издание «Полит74.RU».
Владимир Якушев отметил, что в целом по федеральному округу в 2021 году поставленные задачи по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов были выполнены. Отрасль развивается и движется вперед. Для реализации дальнейших целей реформы создания объектов обращения с ТКО в Уральский федеральный округ планируется направить свыше 48 млрд рублей.