Более 48 млрд рублей направят на объекты обращения с бытовыми отходами в УрФО

Владимир Якушев отметил, что в целом по федеральному округу в 2021 году поставленные задачи по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов были выполнены. Отрасль развивается и движется вперед. Для реализации дальнейших целей реформы создания объектов обращения с ТКО в Уральский федеральный округ планируется направить свыше 48 млрд рублей.