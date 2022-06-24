Более 42 тысяч жителей Кировской области заменили бумажную трудовую книжку электронной

Свыше 42 тысяч жителей Кировской области уже выбрали электронную трудовую книжку и отказались от бумажного варианта.
А те граждане, которые отдали предпочтение бумажному варианту, в любое время могут перейти на электронный. Электронные трудовые книжки были введены в России в 2020 году.
Для перехода необходимо направить работодателю специальное заявление. При этом стоит помнить, что для впервые устраивающихся на работу сведения о трудовой деятельности изначально ведутся только в электронном формате, пишет издание «Первоисточник».