Более 400 жителей Казахстана предстали перед судом после январских беспорядков

По словам представителя прокуратуры, в судебную инстанцию были направлены 392 уголовных дела. При этом реальные тюремные сроки получили только 46 человек. Согласно законодательству Казахстана, такое наказание полагается тем правонарушителям, которые совершили тяжкие преступления или имели непогашенную ранее судимость.