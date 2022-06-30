Новости0

Более 400 жителей Казахстана предстали перед судом после январских беспорядков

Более 400 жителей Казахстана предстали перед судом после январских беспорядков
Photo by form PxHere

Заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Елдос Килымжанов рассказал о завершении судебных действий в отношении участников массовых беспорядков в январе. Всего перед судом предстали 445 граждан республики, пишет ТАСС. 

По словам представителя прокуратуры, в судебную инстанцию были направлены 392 уголовных дела. При этом реальные тюремные сроки получили только 46 человек. Согласно законодательству Казахстана, такое наказание полагается тем правонарушителям, которые совершили тяжкие преступления или имели непогашенную ранее судимость. 

беспорядки казахстан прокуратура суд январь
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.