Более 40 жилых домов пострадали от обстрелов ВСУ в Белгородской области

«Сегодня выехал в Журавлевку. Это село Белгородского района больше всего пострадало после обстрелов со стороны Украины: 46 жилых домов имеют повреждения, где-то разбиты окна, где-то посечены заборы. При этом шесть домов необходимо восстанавливать полностью. Помимо домов, пострадали и 36 машин», — написал глава региона в Telegram.