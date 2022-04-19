Более 40 жилых домов пострадали от обстрелов ВСУ в Белгородской области

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Порядка 46 домов и 36 автомобилей села Журавлевка были повреждены от многократных обстрелов со стороны Украины. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он лично посетил Журавлевку. По его словам, в нескольких жилых домах разбиты стекла. Полностью необходимо восстанавливать шесть построек.
«Сегодня выехал в Журавлевку. Это село Белгородского района больше всего пострадало после обстрелов со стороны Украины: 46 жилых домов имеют повреждения, где-то разбиты окна, где-то посечены заборы. При этом шесть домов необходимо восстанавливать полностью. Помимо домов, пострадали и 36 машин», — написал глава региона в Telegram.
Украинские силовики продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса. Недавно они выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня «Град» по Ясиноватой.