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    Более 40 жилых домов пострадали от обстрелов ВСУ в Белгородской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Более 40 жилых домов пострадали от обстрелов ВСУ в Белгородской области

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    globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

    Порядка 46 домов и 36 автомобилей села Журавлевка были повреждены от многократных обстрелов со стороны Украины. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Он лично посетил Журавлевку. По его словам, в нескольких жилых домах разбиты стекла. Полностью необходимо восстанавливать шесть построек.

    «Сегодня выехал в Журавлевку. Это село Белгородского района больше всего пострадало после обстрелов со стороны Украины: 46 жилых домов имеют повреждения, где-то разбиты окна, где-то посечены заборы. При этом шесть домов необходимо восстанавливать полностью. Помимо домов, пострадали и 36 машин», — написал глава региона в Telegram.

    Украинские силовики продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса. Недавно они выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня «Град» по Ясиноватой.

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