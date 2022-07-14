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Более 40 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом на юге Турции

Более 40 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом на юге Турции
globallookpress.com/Xinhua

Экскурсионный автобус, направлявшийся из Антальи, перевернулся в провинции Денизли на юге Турции. В результате 41 человек получил травмы различной степени тяжести, передает телеканал NTV со ссылкой на источник в местной полиции.

По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление после того, как лопнуло переднее правое колесо. Из-за этого транспортное средство выехало за ограждение дороги и перевернулось.

Среди пострадавших — 39 туристов из Германии, Мексики и Великобритании. Отмечается, что трое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Большинство иностранцев получили необходимую медицинскую помощь на месте ДТП.

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