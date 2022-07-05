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Более 40 человек погибли при сходе оползня на северо-востоке Индии

Более 40 человек погибли при сходе оползня на северо-востоке Индии
pxhere.com

В результате схода оползня в индийском штате Марипур на северо-востоке страны погибли 46 человек. Об этом заявил министр водных ресурсов, чрезвычайной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий Авангбоу Невмаи.

Он также отметил, что спасатели продолжают поиски еще 16 человек, которые числятся пропавшими без вести. Поисковая операция продолжится до тех пор, пока не найдут их всех.

Стоит отметить, что пропавших ищут уже шестой день подряд, поэтому шансы на то, что под завалами находятся выжившие, минимальные.

Ранее в Колумбии на городок сошел мощный оползень. Погибло не менее 14 человек, писал «Царьград».

Индия оползень погибшие
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