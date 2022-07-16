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Более 380 японских парламентариев попали в санкционный список России

Более 380 японских парламентариев попали в санкционный список России
globallookpress/Richard Atrero De Guzman/ZUMAPRESS.com

Россия расширила санкционный список против Японии. В него попали 384 члена Палаты представителей парламента, сообщили на сайте МИД РФ.

Как уточнили в ведомстве, политики заняли антироссийскую позицию. Указанным на сайте лицам запрещен въезд в страну.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия может продлить санкции против Москвы до конца января 2023 года. С таким предложением выступила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал антироссийские ограничения выстрелом в легкие Европы и спрогнозировал в странах коалиции экономический спад. О неэффективности ограничений заявляла и французский политик Марин Ле Пен.

Россия санкции Япония
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