Более 380 японских парламентариев попали в санкционный список России

Россия расширила санкционный список против Японии. В него попали 384 члена Палаты представителей парламента, сообщили на сайте МИД РФ.
Как уточнили в ведомстве, политики заняли антироссийскую позицию. Указанным на сайте лицам запрещен въезд в страну.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия может продлить санкции против Москвы до конца января 2023 года. С таким предложением выступила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал антироссийские ограничения выстрелом в легкие Европы и спрогнозировал в странах коалиции экономический спад. О неэффективности ограничений заявляла и французский политик Марин Ле Пен.