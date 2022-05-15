Более 300 волонтеров пришли на субботник в подмосковной усадьбе Демьяново

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Более 300 эковолонтеров поучаствовали во Всероссийском субботнике акции «Зеленый десант» на территории усадьбы Демьяново в Клину. Мероприятие проходило при поддержке Российского экологического оператора (РЭО).
Участники акции прибрались внутри усадьбы и на прилегающих территориях, озеленили и благоустроили пространство. На субботнике проводились просветительские мероприятия, работала полевая кухня. Гендиректор РЭО Денис Буцаев вручил самым активным эковолонтерам благодарственные грамоты, сообщил телеканал «360».
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