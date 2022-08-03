Более 300 байкеров установили мировой рекорд на Ямале

Первый арктический мотослет провели в 2008 году. С тех пор его устраивают в Новом Уренгое раз в два года. В этом году слет «Мотополярник» проходил с 29 по 31 июля. Нынешнее мероприятие было организовано региональным отделением Русского географического общества при поддержке правительства Ямала.