Более 300 байкеров установили мировой рекорд на Ямале

Слет байкеров «Мотополярник» прошел на Ямале впервые после четырехлетнего перерыва. В этот раз на Полярном Урале собрались свыше 400 участников со всей страны, пишет сайт «Красный Север».
Первый арктический мотослет провели в 2008 году. С тех пор его устраивают в Новом Уренгое раз в два года. В этом году слет «Мотополярник» проходил с 29 по 31 июля. Нынешнее мероприятие было организовано региональным отделением Русского географического общества при поддержке правительства Ямала.
«Почему именно Полярный Урал? Да просто нужно менять локации. Ведь постоянство рано или поздно наскучивает. На нашем слете в основном собираются одни и те же мотопутешественники, поэтому и решили сменить обстановку», — отметил организатор «Мотополярника» Сергей.
Изначально поучаствовать в слете собирались более 500 человек, но по итогу собралось 317 байкеров. Этого количества оказалось достаточно для установления рекорда. Для фиксации был приглашен эксперт из Книги рекордов России Александра Дубровина-Пересвета. Именно он заявил, что слет смог собрать в одной локации самое большое число байкеров.