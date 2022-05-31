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Более 30 крупных каналов с поддельными ответами на ЕГЭ и ОГЭ были обнаружены в Telegram

Более 30 крупных каналов с поддельными ответами на ЕГЭ и ОГЭ были обнаружены в Telegram
Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Около 30 крупных мошеннических каналов, которые продают поддельные ответы к ЕГЭ и ОГЭ, были обнаружены Центром экосистемной безопасности «Тинькофф».

Совокупное число участников в этих сообществах превышает 1,5 млн человек, сообщила газета «Известия». Появление такого большого количества мошеннических Telegram-каналов стало спецификой 2022 года. Также это может быть связано с увеличением числа пользователей мессенджера за последнее время. При этом в соцсети долгая обработка нелегальных сообществ и их медленная скорость блокировки, по сравнению с другими платформами.

Схема мошенников представляет собой следующий алгоритм: злоумышленники сначала пытаются втереться в доверие к участникам экзаменов, демонстрируя примеры якобы правильных ответов предыдущих лет. После этого они показывают положительные отзывы предыдущих покупателей. Когда деньги от школьников поступают на счета аферистов, резко обрывается всяческая связь.

telegram егэ ответы
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