Более 30 крупных каналов с поддельными ответами на ЕГЭ и ОГЭ были обнаружены в Telegram

Совокупное число участников в этих сообществах превышает 1,5 млн человек, сообщила газета «Известия». Появление такого большого количества мошеннических Telegram-каналов стало спецификой 2022 года. Также это может быть связано с увеличением числа пользователей мессенджера за последнее время. При этом в соцсети долгая обработка нелегальных сообществ и их медленная скорость блокировки, по сравнению с другими платформами.