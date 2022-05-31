Более 30 крупных каналов с поддельными ответами на ЕГЭ и ОГЭ были обнаружены в Telegram

Около 30 крупных мошеннических каналов, которые продают поддельные ответы к ЕГЭ и ОГЭ, были обнаружены Центром экосистемной безопасности «Тинькофф».
Совокупное число участников в этих сообществах превышает 1,5 млн человек, сообщила газета «Известия». Появление такого большого количества мошеннических Telegram-каналов стало спецификой 2022 года. Также это может быть связано с увеличением числа пользователей мессенджера за последнее время. При этом в соцсети долгая обработка нелегальных сообществ и их медленная скорость блокировки, по сравнению с другими платформами.
Схема мошенников представляет собой следующий алгоритм: злоумышленники сначала пытаются втереться в доверие к участникам экзаменов, демонстрируя примеры якобы правильных ответов предыдущих лет. После этого они показывают положительные отзывы предыдущих покупателей. Когда деньги от школьников поступают на счета аферистов, резко обрывается всяческая связь.