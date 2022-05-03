Более 30 грузовиков сгорели ночью на парковке на окраине Твери

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Крупный пожар разгорелся ночью на автопарковке в деревне Старая Константиновка в Твери, повредив десятки грузовых машин.
Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в 4:30. Спасатели оперативно выехали на место ЧП и полностью потушили пламя спустя полчаса. Огонь охватил более 30 припаркованных грузовиков. В результате пожара никто не пострадал. Что стало причиной инцидента, устанавливают следователи.
Прокуратура Заволжского района Твери взяла на контроль расследование происшествия. По итогам будет принято процессуальное решение.
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