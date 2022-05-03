Более 30 грузовиков сгорели ночью на парковке на окраине Твери

Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в 4:30. Спасатели оперативно выехали на место ЧП и полностью потушили пламя спустя полчаса. Огонь охватил более 30 припаркованных грузовиков. В результате пожара никто не пострадал. Что стало причиной инцидента, устанавливают следователи.