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    Более 30 грузовиков сгорели ночью на парковке на окраине Твери

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Более 30 грузовиков сгорели ночью на парковке на окраине Твери

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    https://pixabay.com/

    Крупный пожар разгорелся ночью на автопарковке в деревне Старая Константиновка в Твери, повредив десятки грузовых машин.

    Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в 4:30. Спасатели оперативно выехали на место ЧП и полностью потушили пламя спустя полчаса. Огонь охватил более 30 припаркованных грузовиков. В результате пожара никто не пострадал. Что стало причиной инцидента, устанавливают следователи.

    Прокуратура Заволжского района Твери взяла на контроль расследование происшествия. По итогам будет принято процессуальное решение.

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