Более 260 россиян заразились клещевым энцефалитом с начала года

Согласно данным ведомства, с начала 2022 года в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей обратились более 315 тысяч россиян, из них около 78 тысяч — дети. Отмечается, что эти показатели не являются рекордными. Представители Роспотребнадзора подчеркнули, что лишь у 265 заразившихся пациентов было выявлено заражение клещевым энцефалитом.