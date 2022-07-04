Более 260 россиян заразились клещевым энцефалитом с начала года

Представители пресс-службы Роспотребнадзора опубликовали статистические данные по числу россиян, заразившихся клещевым энцефалитом с начала 2022 года. По состоянию на конец июня, в стране было выявлено более 260 случаев заражения.
Согласно данным ведомства, с начала 2022 года в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей обратились более 315 тысяч россиян, из них около 78 тысяч — дети. Отмечается, что эти показатели не являются рекордными. Представители Роспотребнадзора подчеркнули, что лишь у 265 заразившихся пациентов было выявлено заражение клещевым энцефалитом.
«В отношении ряда случаев диагноз ожидает подтверждения. Количество выявленных случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период», — уточнили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, во Владимирской области клещи атаковали почти 180 человек. Всего с 30 марта медпомощи попросили 739 жителей региона, в том числе 217 детей.