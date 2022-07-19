Более 250 музыкальных групп и певцов присоединились к новому проекту соцсети ЯRUS

Социальная сеть ЯRUS в июле 2022 года запустила новый проект «блогер-музыкант», который позволяет донести творчество до миллионов россиян, рассказал основатель площадки Дмитрий Илюхин.
Участниками музыкального проекта стали уже более 250 групп и певцов. ЯRUS в свою очередь изучает поведение пользователей и подсказывает артистам, как более активно продвигать творчество. У исполнителей также есть возможность заработать на своих композиция с первых минут публикации трека.
«Пока об этом проекте знают не все, но первые музыканты уже совершили вывод своих честно заработанных монет. Попробуй и ты создать свою историю успеха или поддержи авторов, которые тебе нравятся», — заявил основатель ЯRUS.
Соцсеть объединяет на одной площадке новости СМИ, блоги, видеоролики, пользовательские чаты и мероприятия. ЯRUS активно развивается, продвигает новых авторов и дает возможность зарабатывать через поддержку контента другими пользователями.