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    Более 21 млрд рублей направят на обновление дорог в Алтайском крае

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Более 21 млрд рублей направят на обновление дорог в Алтайском крае

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    pixabay.com

    Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов рассказал о масштабных планах по дорожному строительству и ремонту.

    По словам Воронова, в текущем году запланировано обновление более 800 километров автотрасс. На эти работы из регионального бюджета будет выделено 13 831 миллиардов рублей, еще 7 249 миллиардов рублей поступит из федерального бюджета. Как пояснил Воронов, качество дорог оказывает непосредственное влияние на статистику дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщает «Наш Бийск».

    Вместе с тем совместно с региональным ГИБДД планируется усилить работу по искоренению основных причин ДТП, связанных с нарушением водителями правил дорожного движения (ПДД). Среди них он упомянул наезд на пешеходов, выезд на встречную полосу движения и езда в нетрезвом виде.

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