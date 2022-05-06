Более 21 млрд рублей направят на обновление дорог в Алтайском крае

По словам Воронова, в текущем году запланировано обновление более 800 километров автотрасс. На эти работы из регионального бюджета будет выделено 13 831 миллиардов рублей, еще 7 249 миллиардов рублей поступит из федерального бюджета. Как пояснил Воронов, качество дорог оказывает непосредственное влияние на статистику дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщает «Наш Бийск».