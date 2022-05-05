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    Более 200 пленников ВСУ могут находиться в бункерах «Азовстали»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Более 200 пленников ВСУ могут находиться в бункерах «Азовстали»

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    Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

    Более 200 мирных жителей могут удерживать в подземных помещениях металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом рассказал представитель штаба операции по освобождению предприятия.

    Он заявил, что ситуация на «Азовстали» по-прежнему сложная. В бункерах на заводе могут оставаться пленники ВСУ.

    «В подземных помещениях предприятия нацистами «Азова»* могут насильно удерживаться еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков», — пояснил собеседник РИА Новости. 

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что штурма «Азовстали» нет. По его словам, обострения происходят из-за того, что «боевики выходят на огневые позиции».

    • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
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