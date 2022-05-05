Более 200 пленников ВСУ могут находиться в бункерах «Азовстали»

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Более 200 мирных жителей могут удерживать в подземных помещениях металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом рассказал представитель штаба операции по освобождению предприятия.
Он заявил, что ситуация на «Азовстали» по-прежнему сложная. В бункерах на заводе могут оставаться пленники ВСУ.
«В подземных помещениях предприятия нацистами «Азова»* могут насильно удерживаться еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков», — пояснил собеседник РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что штурма «Азовстали» нет. По его словам, обострения происходят из-за того, что «боевики выходят на огневые позиции».
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
загрузка...