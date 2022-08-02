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Более 20 самолетов ВВС Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

Более 20 самолетов ВВС Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня
Walid Berrazeg .Keystone Press Agency. Global Look Press

Средства противовоздушной обороны Тайваня зафиксировали 21 боевой самолет Военно-воздушных сил Китая недалеко от острова. Об этом сообщает военное ведомства страны.

Ранее сообщалось, что истребители Народно-освободительной армии Китая пролетели над условной линией разграничения в Тайваньском проливе. Военные самолеты выполняют тактические маневры на фоне визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.

Кроме этого, Вооруженные силы Китая сообщили о том, что войска республики находятся в полной боеготовности.

истребитель Китай тайвань
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RusNewsToday24
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