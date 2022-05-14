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    Более 17 тысяч жителей КНДР заразились новой лихорадкой за сутки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Более 17 тысяч жителей КНДР заразились новой лихорадкой за сутки

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    pixabay.com

    «Новая лихорадка» поразила уже более полумиллиона жителей КНДР, из них 17,4 тысячи выявили за минувшие сутки.

    По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), «новая лихорадка» начала распространяться в государстве в конце апреля 2022 года. Чуть ранее власти страны заявили об обнаружении в Северной Корее первых заболевших коронавирусом.

    Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что «новая лихорадка» стала серьезнейшим потрясением с момента основания государства. За сутки в Северной Корее от неизвестного заболевания скончался 21 человек, общее количество жертв заболевания теперь составляет 27 человек.

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