Более 15 братских могил отремонтируют на Пискаревском кладбище Петербурга

Работы стартовали еще в мае 2022 года. Сейчас специалисты занимаются планировкой газонов и реставрацией памятных плит. Ремонт идет с опережением графика и будет закончен в установленный срок, сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на директора СПб ГКУ «Пискаревского мемориального кладбища» Евгения Панкевича.