Более 120 жителей Мариуполя эвакуировались из района завода «Азовсталь» в Безыменное

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Более 120 мирных жителей Мариуполя были эвакуированы по гуманитарным коридорам из района завода «Азовсталь».
Так, в село Безыменное Донецкой Народной Республики доставлены 127 мариупольцев. Об этом сообщили в штабе Народной милиции ДНР.
На данный момент решение о возможном восстановлении завода «Азовсталь» еще не принято. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе рабочей поездки в Мариуполь.
Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Ее главной целью является защита жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.
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