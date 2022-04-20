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    Более 120 жителей Мариуполя эвакуировались из района завода «Азовсталь» в Безыменное

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Более 120 жителей Мариуполя эвакуировались из района завода «Азовсталь» в Безыменное

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    Dwilkens / CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org

    Более 120 мирных жителей Мариуполя были эвакуированы по гуманитарным коридорам из района завода «Азовсталь».

    Так, в село Безыменное Донецкой Народной Республики доставлены 127 мариупольцев. Об этом сообщили в штабе Народной милиции ДНР.

    На данный момент решение о возможном восстановлении завода «Азовсталь» еще не принято. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе рабочей поездки в Мариуполь.

    Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Ее главной целью является защита жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.

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