Более 10 мощных взрывов прогремело на окраине Донецка

Более 10 мощных взрывов прогремело на окраине Донецка Новости
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В Донбассе наблюдается обострение ситуации, звуки взрывов слышны на окраинах Донецка. Под обстрелом оказались несколько населенных пунктов.

Как сообщают корреспонденты, находящиеся на месте событий, близ Донецка прогремело как минимум 10 мощных взрывов. Обстрел ведется с позиции Вооруженных сил Украины. Предположительно, силовики задействовали 120-мм минометов или ствольную артиллерию.

По словам местных жителей, звуки обстрела также слышны в Макеевке.

Более 10 мощных взрывов прогремело на окраине Донецка

Ранее сообщалось об успешных действиях обороны Донбасса — силы спецназа обезвредили диверсионные группы, целью которых был подрыв электростанций и газопроводов на территории ДНР.

Силы обороны ДНР также сообщили об отражении атаки ВСУ, пытавшихся прорвать защитную линию.

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ВСУ Донбасс обстрел Ситуация в Донбассе украинский кризис
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