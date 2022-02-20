Более 10 мощных взрывов прогремело на окраине Донецка

В Донбассе наблюдается обострение ситуации, звуки взрывов слышны на окраинах Донецка. Под обстрелом оказались несколько населенных пунктов.

Как сообщают корреспонденты, находящиеся на месте событий, близ Донецка прогремело как минимум 10 мощных взрывов. Обстрел ведется с позиции Вооруженных сил Украины. Предположительно, силовики задействовали 120-мм минометов или ствольную артиллерию.

По словам местных жителей, звуки обстрела также слышны в Макеевке.

Ранее сообщалось об успешных действиях обороны Донбасса — силы спецназа обезвредили диверсионные группы, целью которых был подрыв электростанций и газопроводов на территории ДНР.

Силы обороны ДНР также сообщили об отражении атаки ВСУ, пытавшихся прорвать защитную линию.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях ✅ ВКонтакте ✅ Одноклассники ✅ Telegram ✅ Яндекс.Дзен

загрузка...