Более 1,5 млрд рублей выделили Кировской области на расселение аварийного жилья

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении из резервного фонда 24 млрд рублей на реализацию программы расселения аварийного жилья до 1 января 2017 года. Средства будут направлены в 43 региона страны, в том числе в Кировскую область.
На еженедельном плановом совещании губернатор Александр Соколов поручил чиновникам оперативно проработать вопрос, в том числе с представителями строительной отрасли, сообщает сетевое издание BNKIROV.RU. Стоит отметить, что Кировская область вошла в тройку субъектов, которым предоставлены самые большие ассигнования. Региону выделено 1,5 миллиарда рублей.
Губернатор поручил до конца недели составить план освоения средств и согласовать его со строителями. До конца 2023 года в Кировской области планируется переселить более четырех тысяч граждан из 1878 аварийных помещений общей площадью 70,1 тысячи квадратных метров.