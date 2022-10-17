Более 1,5 млрд рублей выделили Кировской области на расселение аварийного жилья

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении из резервного фонда 24 млрд рублей на реализацию программы расселения аварийного жилья до 1 января 2017 года. Средства будут направлены в 43 региона страны, в том числе в Кировскую область.