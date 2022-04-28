Бойфренд Рианны A$AP Rocky в центре скандала: в его доме найдено оружие, которое проходит по делу о нападении, его самого уличили во флирте с другой женщиной

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A$AP Rocky

После ареста A$AP Rocky в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в стрельбе в Голливуде в доме рэпера провели обыск и обнаружили огнестрельное оружие. По версии полиции, из него рэпер мог выстрелить в своего знакомого. Инцидент произошел еще в декабре — пострадавшему в результате стрельбы потребовалась медицинская помощь, а нападавшие, среди которых, по версии полиции, были рэпер и двое других участников, скрылись с места происшествия.

A$AP Rocky и его юристы были шокированы неожиданным арестом — музыканта сняли прямо с самолета, не дав возможности сдаться добровольно, хотя позже освободили под залог. Как пишет TMZ, полиции потребовался эффект неожиданности, чтобы представители музыканта не успели подготовиться к обыску.

Официально прокуратура пока не предъявила музыканту обвинений, однако дело может быть заведено в случае, если найденное оружие не пройдет экспертизу.

В то же время музыканта снова заподозрили в измене беременной Рианне — 45-летняя британка Джилли О’Доннелл рассказала, что музыкант сам написал ей в инстаграме*, начал с ней флиртовать и даже предлагал прилететь на Украину, чтобы с ним встретиться. Она также представила скрины переписки. Честно говоря, я понятия не имела, кто он такой. Я увидела синюю галочку рядом с его ником и спросила своих дочерей. Они сказали мне, что это парень Рианны, и решили, что это весело. У него миллионы подписчиков в инстаграме*, так что бог знает, почему он решил написать мне, — цитирует женщину The Sun.

Джилли О’Доннелл

Джилли является инструктором по паддлбордингу и ведет инстаграм* на полторы тысячи подписчиков. У нее трое детей, младшей из которых 17 лет.



Скриншот переписки

На Украину женщина лететь отказалась, заявив, что после карантина у нее едва хватает денег на то, чтобы устроить праздник на Рождество. Я ни за что не полетела бы с ним на Украину, это просто безумие. Хотя многие женщины готовы и на такое, чтобы с ним встретиться. Впервые он якобы написал ей в декабре, когда Рианна была, предположительно, на четвертом месяце беременности. Я была потрясена, увидев его с Рианной, и еще больше после того, как узнала, что она беременна. Но между нами ничего не было, кроме обычного флирта. Надеюсь, они будут счастливы. Ранее рэпера обвинили еще в одной измене — с подругой Рианны, дизайнером Аминой Муадди. Сама она эти слухи опровергла.

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