Бойцы ВСУ стягивают ударное вооружение к линии разграничения в Донбассе

Украинская армия перебросила реактивные системы залпового огня (РСЗО) к линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР.

Также бойцы Вооруженных сил Украины стягивают к территории Донецкой Народной Республики танковые соединения для формирования ударных групп, подчеркнули в оборонном ведомстве.

«Сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп. На данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковые соединения и техника для уничтожения минных заграждений», — цитирует представителя ДНР РИА Новости.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко также сообщил о расположении украинского оружия у линии разграничения. По словам военного, в настоящее время ВСУ расположили у границ республики несколько реактивных систем залпового огня, а также самоходную и гаубичную артиллерию.

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