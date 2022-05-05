Бойцы ВСУ пытали плененных российских военных с помощью монтажной пены

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Несколько уголовных дел возбуждены по факту преступлений, которые совершили ВСУ против плененных российских солдат. Подробности пишет URA.RU.
На данный момент уголовные дела возбуждены по двум-трем статьям. Уточняется, что украинские боевики применяли запрещенные средства в качестве пыток российских солдат.
«Уголовные дела возбуждены по двум-трем составам, но под них собираются доказательства и определяются фигуранты. Очевидно, их будет много. Из допросов пленных ВСУ известно в частности, что российским военнослужащим, захваченным в плен, заливали в задний проход монтажную пену. Такие сведения проверяют следственным путем», — заявил источник, знакомый с ходом расследования.
Следственные подразделения занимаются сбором доказательств. Идет опрос отечественных военнослужащих, которые лечатся в госпиталях, и освобожденных из плена. Срок расследования может затянуться на год.