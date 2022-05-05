Бойцы ВСУ пытали плененных российских военных с помощью монтажной пены

«Уголовные дела возбуждены по двум-трем составам, но под них собираются доказательства и определяются фигуранты. Очевидно, их будет много. Из допросов пленных ВСУ известно в частности, что российским военнослужащим, захваченным в плен, заливали в задний проход монтажную пену. Такие сведения проверяют следственным путем», — заявил источник, знакомый с ходом расследования.