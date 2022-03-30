Бойцы ВС РФ продвинулись еще на 8 километров в ходе спецоперации на Украине

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riafan.ru

Подразделения ВС РФ ведут зачистку
от националистических батальонов населенного пункта Золотая Нива, заявили
вечером 30 марта в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, российские
военные продвинулись еще на восемь километров в ходе спецоперации на территории
Украины. Бойцы ВС РФ ликвидировали до 50 человек личного состава ВСУ, три
танка, пять боевых машин пехоты и восемь автомобилей различного назначения, добавили
в российском военном ведомстве.

Ранее Министерство обороны России
неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.

Однако фейки от Украины и Европы
являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой.
Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе
спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура
авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный
шум.

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