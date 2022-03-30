Бойцы ВС РФ продвинулись еще на 8 километров в ходе спецоперации на Украине

По данным ведомства, российские

военные продвинулись еще на восемь километров в ходе спецоперации на территории

Украины. Бойцы ВС РФ ликвидировали до 50 человек личного состава ВСУ, три

танка, пять боевых машин пехоты и восемь автомобилей различного назначения, добавили

в российском военном ведомстве.