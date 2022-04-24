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    Бойцы НМ ЛНР взяли в плен отряд ВСУ в ходе боев за Попасную

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Бойцы НМ ЛНР взяли в плен отряд ВСУ в ходе боев за Попасную

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    Федеральное агентство новостей

    При
    выполнении боевой задачи в населенном пункте Попасная военные Народной милиции
    ЛНР взяли в плен отряд украинских силовиков. Об этом рассказал военкор
    «Известий» Денис Кулага.

    Украинские
    военные были обнаружены на территории железнодорожного вокзала, уточнил
    военкор.

    «В
    плен попали пограничники, стоявшие в городе Счастье и станице Луганской, а
    также военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ», – рассказал корреспондент.

    Бойцы
    6-го полка ЛНР обнаружили на позиции противника внушительный арсенал ВСУ,
    включая автоматы, пулеметы, гранатометы и боекомплект.

    Согласно
    информации, речь идет о военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады
    ВСУ и пограничниках. Это соединение сухопутных войск Украины, принимавшее
    участие в боевых действиях в Донецкой Народной Республике в 2014 году.

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