Бойцы НМ ЛНР взяли в плен отряд ВСУ в ходе боев за Попасную

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При
выполнении боевой задачи в населенном пункте Попасная военные Народной милиции
ЛНР взяли в плен отряд украинских силовиков. Об этом рассказал военкор
«Известий» Денис Кулага.
Украинские
военные были обнаружены на территории железнодорожного вокзала, уточнил
военкор.
«В
плен попали пограничники, стоявшие в городе Счастье и станице Луганской, а
также военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ», – рассказал корреспондент.
Бойцы
6-го полка ЛНР обнаружили на позиции противника внушительный арсенал ВСУ,
включая автоматы, пулеметы, гранатометы и боекомплект.
Согласно
информации, речь идет о военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады
ВСУ и пограничниках. Это соединение сухопутных войск Украины, принимавшее
участие в боевых действиях в Донецкой Народной Республике в 2014 году.