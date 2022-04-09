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    Бойцы НМ ЛНР обнаружили в Донбассе американский военный дозиметр Verifinder SN20

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    Бойцы Народной милиции ЛНР нашли на оставленных украинскими
    подразделениями позициях американский
    военный дозиметр Verifinder SN20 в полностью исправном состоянии.

    Подобное оборудование предназначено только для поставок в
    силовые ведомства США, сообщили в
    пресс-службе НМ Луганской Народной Республики.

    «В ходе наступательной операции подразделений Народной
    милиции ЛНР на отбитых у вооруженных формирований Украины позициях был
    обнаружен портативный идентификатор радиоизотопов Verifinder SN20 производства
    американской компании Symetrica», – сказано в опубликованном
    релизе.

    Обнаруженный дорогостоящий трофей является свидетельством
    пребывания в зоне боевых действий в Донбассе инструкторов из США и других стран
    НАТО, подчеркнули в военном ведомстве ЛНР.

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