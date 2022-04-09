Бойцы НМ ЛНР обнаружили в Донбассе американский военный дозиметр Verifinder SN20

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Бойцы Народной милиции ЛНР нашли на оставленных украинскими
подразделениями позициях американский
военный дозиметр Verifinder SN20 в полностью исправном состоянии.
Подобное оборудование предназначено только для поставок в
силовые ведомства США, сообщили в
пресс-службе НМ Луганской Народной Республики.
«В ходе наступательной операции подразделений Народной
милиции ЛНР на отбитых у вооруженных формирований Украины позициях был
обнаружен портативный идентификатор радиоизотопов Verifinder SN20 производства
американской компании Symetrica», – сказано в опубликованном
релизе.
Обнаруженный дорогостоящий трофей является свидетельством
пребывания в зоне боевых действий в Донбассе инструкторов из США и других стран
НАТО, подчеркнули в военном ведомстве ЛНР.