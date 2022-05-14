Бойцы НМ ДНР за сутки ликвидировали 30 украинских националистов

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 30 украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм минометов, одну БМП и два бронетранспортера. Захвачены одна БМП, два бронетранспортера и один грузовой автомобиль», — сказано в сообщении.