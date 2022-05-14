Бойцы НМ ДНР за сутки ликвидировали 30 украинских националистов

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Военнослужащие Народной милиции ДНР с начала текущих суток уничтожили 30 бойцов украинских националистических формирований, сообщили в донецком военном ведомстве.
Согласно информации НМ ДНР, помимо большого числа националистов ополченцы также вывели из строя несколько единиц бронетехники противника. Также была ликвидирована минометная огневая позиция.
«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 30 украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм минометов, одну БМП и два бронетранспортера. Захвачены одна БМП, два бронетранспортера и один грузовой автомобиль», — сказано в сообщении.
Россия приступила к специальной операции на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва будет добиваться «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».