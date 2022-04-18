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    Бойцы НМ ДНР ликвидировали за сутки более 50 украинских националистов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Бойцы НМ ДНР ликвидировали за сутки более 50 украинских националистов

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    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

    Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики
    уничтожили за сутки 56 украинских националистов.

    Как стало известно, за минувшие сутки бойцами НМ ДНР было
    ликвидировано более 50 украинских националистов, один бронетранспортер и две
    огневые позиции.

    «Захвачены одна БМП и 122-мм самоходная артиллерийская
    установка 2С1», —сказано в ведомстве.

    Сообщается, что бойцы ВСУ обстреляли территорию ДНР из
    крупнокалиберного вооружения, выпустив за сутки почти 200 снарядов и мин.

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