Бойцы НМ ДНР ликвидировали за сутки более 50 украинских националистов

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики
уничтожили за сутки 56 украинских националистов.
Как стало известно, за минувшие сутки бойцами НМ ДНР было
ликвидировано более 50 украинских националистов, один бронетранспортер и две
огневые позиции.
«Захвачены одна БМП и 122-мм самоходная артиллерийская
установка 2С1», —сказано в ведомстве.
Сообщается, что бойцы ВСУ обстреляли территорию ДНР из
крупнокалиберного вооружения, выпустив за сутки почти 200 снарядов и мин.
загрузка...