Подписывайтесь на новости RNT24 в
Жители города Счастье в ЛНР принуждались бойцами
националистического батальона «Айдар» (в отношении некоторых представителей
формирования в РФ открыты уголовные дела) к трудовой повинности при помощи
пыток.
Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала
проживающая в населенном пункте женщина. По ее словам, националисты заставляли
ее готовить, и ломали ей пальцы, если еда им не понравилась.
«Вот так в другую сторону выкручивали. С гипсом ходила.
Денег так и не заплатили, только нервы потратили», — рассказала жительница.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка
из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как
живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По
ее словам, члены батальона «Азов» (в отношении некоторых представителей
формирования в РФ открыто уголовное дело) не выпускали людей и не давали им
воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15
суток в подвале в нечеловеческих условиях.
Сообщалось, что представители Минздрава РФ посетили регионы,
принявшие беженцев из ДНР и ЛНР и оценили качество оказания медицинской помощи
на местах, передает Infox.