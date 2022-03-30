Бойцы нацбатальона «Айдар» пытками принуждали жителей города Счастье к трудовой повинности

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка

из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как

живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По

ее словам, члены батальона «Азов» (в отношении некоторых представителей

формирования в РФ открыто уголовное дело) не выпускали людей и не давали им

воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15

суток в подвале в нечеловеческих условиях.