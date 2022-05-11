Бойцы МВД ДНР провели операцию против украинских националистов в Мариуполе

Министерство внутренних дел ДНР провели операцию по обнаружению боевиков батальона «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) на территории завода «Азовсталь». Об этом сообщает военный корреспондент РИА Новости.