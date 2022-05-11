Бойцы МВД ДНР провели операцию против украинских националистов в Мариуполе

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Министерство внутренних дел ДНР провели операцию по обнаружению боевиков батальона «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) на территории завода «Азовсталь». Об этом сообщает военный корреспондент РИА Новости.
По данным журналиста, линия соприкосновения проходит через мост по железнодорожным путям предцехового района. Силы Донецкой Народной Республики продвигаются по территории предприятия крайне аккуратно, чтобы минимизировать потери. В ходе операции используются военные беспилотники и артиллерийское прикрытие.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в настоящее время на «Азовстали» находится более тысячи военнослужащих ВСУ.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
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