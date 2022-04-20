Бойцы ЛНР установили контроль над Кременной

«Сейчас над городской администрацией города Кременной

устанавливается флаг ЛНР, флаг РФ уже здесь. Это как нельзя более четкое

свидетельство того, что город перешел полностью под контроль Народной милиции

ЛНР и Вооруженных сил РФ», — заявил представитель Народной милиции республики.