Бойцы ЛНР установили контроль над Кременной

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Военнослужащие Луганской Народной Республики взяли под свой
контроль город Кременная. Информацию об этом сообщил официальный представитель
Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он подчеркнул, что над зданием городской администрации уже
висит российский и устанавливается флаг Луганской Народной Республики. По
словам Филипоненко, это является свидетельством полного перехода Кременной под контроль
ЛНР и Вооруженных сил РФ.
«Сейчас над городской администрацией города Кременной
устанавливается флаг ЛНР, флаг РФ уже здесь. Это как нельзя более четкое
свидетельство того, что город перешел полностью под контроль Народной милиции
ЛНР и Вооруженных сил РФ», — заявил представитель Народной милиции республики.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил
об отправке многонациональной группы добровольцев в Донбасс. По его словам,
сотни представителей различных народов вышли из города Грозный.