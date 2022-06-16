Бои за Северодонецк: Пасечник озвучил последние подробности операции на заводе «Азот»

Жилая зона города Северодонецка Луганской Народной Республики освобождена полностью, заявил на полях XXV Петербургского международного форума (ПМЭФ) глава ЛНР Леонид пасечник, передает с места событий корреспондент издания «Народные Новости», входящего в Медиагруппу «Патриот».
По словам Пасечника, территория республики на 95% освобождена полностью. На настоящий момент времени продолжаются бои за город Северодонецк. При этом условно город разделен на две части, это так называемая жилая часть и промзона, на которой находится завод «Азот».
«На промзону подразделения Народной милиции ЛНР зашли и уже зацепились. Как только мы освободим промзону, можно будет сказать, что территория города Северодонецка освобождена полностью от украинских националистических батальонов и останется только город Лисичанск», — заявил Леонид Пасечник.
У жителей ЛНР, которые живут на территориях, принадлежащих республике до 24 февраля 2022 года, есть все, отметил глава республики. В населенных пунктах, которые освобождают солдаты НМ ЛНР совместно с российскими военнослужащими, власти стараются организовать все так, чтобы люди получали свет, воду, тепло.
«На сегодняшний день ведутся социальные выплаты, пенсии, люди оформляются на работу. Начали работу предприятия. Посевная кампания прошла в полном объеме, практически все посевные земли, которые были присоединены, это около миллиона гектаров, тоже посеяны и обрабатываются. В освобожденных районах все хорошо и организовано», — рассказал глава региона журналистам.
Некоторые территории остаются еще очень близко к боевым действиям, отмечает Леонид Пасечник, и их продолжают обстреливать. В этих районах население нуждается в воде, в гуманитарной помощи: продуктах питания, медикаментах и так далее.
«То есть нами организованы мероприятия по доставке продуктов питания, которые мы в том числе получаем из России в качестве гуманитарной помощи. Власти ЛНР оказывают и медицинскую помощь, по возможности туда заходят медики, которые помогают населению. В настоящий момент времени организовать помощь в полном объеме и зайти туда стационарно нет возможности, потому что данные населенные пункты продолжают достаточно активно обстреливаться вооруженными формированиями Украины», — подчеркнул глава.
При этом Пасечник уточнил, что не может точно сказать, сколько в промзоне, на заводе «Азот», находится боевиков, сколько мирных жителей, которые взяты в заложники. При этом территория жилых районов города Северодонецка освобождена в полном объеме.
Отметим, в 2022 году главной темой ПМЭФ станет поиск новых возможностей в изменившемся мире. В нем примут участие представители более 90 стран. Основная деловая программа разделена на четыре тематических направления: глобальная и российская экономика, социальная, технологическая повестка, развитие человеческого потенциала. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.