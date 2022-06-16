Бои за Северодонецк: Пасечник озвучил последние подробности операции на заводе «Азот»

«То есть нами организованы мероприятия по доставке продуктов питания, которые мы в том числе получаем из России в качестве гуманитарной помощи. Власти ЛНР оказывают и медицинскую помощь, по возможности туда заходят медики, которые помогают населению. В настоящий момент времени организовать помощь в полном объеме и зайти туда стационарно нет возможности, потому что данные населенные пункты продолжают достаточно активно обстреливаться вооруженными формированиями Украины», — подчеркнул глава.